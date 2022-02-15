Аналитики CIT не подтверждают отвод войск РФ от границы с Украиной

Колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной, заявили аналитики Conflict Intelligence Team (CIT). По их словам, никаких изменений не наблюдается, наоборот — в последние дни были замечены и новые переброски, сообщает The Insider.

Ранее в российских государственных СМИ появились заявления о том, что российские военные 15 февраля начнут возвращаться в гарнизоны после учений. В то же время, в заявлении ничего не говорится о войсках, находящихся в настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях — лишь о белорусском полигоне.

"Мы видели это заявление, но пока никаких изменений «на земле» мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы "РЖД" , – говорится в сообщении CIT.

Аналитики добавили, что российское военное руководство сейчас никак не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях.