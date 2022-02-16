Объявлены финалисты премии "Женский автомобиль года"
Все автомобили-финалисты - победители в своих категориях, сообщает 24 Канал.
54 журналистки из 40 стран мира выбрали лучшие автомобили этого года фильтруя их по множеству параметров и собственным впечатлениям от тест-драйвов. Каждый финалист Women's World Car of the Year (WWCOTY) превосходит соперников по сегменту в безопасности, по удовольствию от вождения, по уровню комфорта и технологичности, дизайну и соотношению цена/качество, а также энергоэффективности и оказывает меньшее влияние на окружающую среду.
Премия, которую проводят уже 12-й год, делит автомобили на шесть категорий. Ниже представлена таблица с нынешними моделями-победителями:
| Категория
| Победитель
|Городской автомобиль (Urban Model)
|Peugeot 308
|Семейный SUV
|Kia Sportage
|Большой автомобиль
|Ford Mustang Mach-E
|Большой внедорожник
|BMW iX
|Спортивный автомобиль
|Audi e-Tron GT
|4х4
|Jeep Wrangler 4xe
Из списка финалистов жюри премии выберет одну модель, которая получит главный титул “Женский автомобиль 2022 года”. По традиции победитель будет объявлен 8 марта.