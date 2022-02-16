Объявлены финалисты премии "Женский автомобиль года"

Все автомобили-финалисты - победители в своих категориях, сообщает 24 Канал.

54 журналистки из 40 стран мира выбрали лучшие автомобили этого года фильтруя их по множеству параметров и собственным впечатлениям от тест-драйвов. Каждый финалист Women's World Car of the Year (WWCOTY) превосходит соперников по сегменту в безопасности, по удовольствию от вождения, по уровню комфорта и технологичности, дизайну и соотношению цена/качество, а также энергоэффективности и оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Премия, которую проводят уже 12-й год, делит автомобили на шесть категорий. Ниже представлена таблица с нынешними моделями-победителями:

Категория

Победитель

Городской автомобиль (Urban Model) Peugeot 308 Семейный SUV Kia Sportage Большой автомобиль Ford Mustang Mach-E Большой внедорожник BMW iX Спортивный автомобиль Audi e-Tron GT 4х4 Jeep Wrangler 4xe

Из списка финалистов жюри премии выберет одну модель, которая получит главный титул “Женский автомобиль 2022 года”. По традиции победитель будет объявлен 8 марта.