Британские СМИ назвали "точное время" возможного вторжения РФ
Британские таблоиды Mirror и The Sun со ссылкой на источники в американской разведке сообщили "точное время" возможного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.
По информации Mirror, завтра, 16 февраля, в 3 часа ночи
"могут быть нанесены" авиаудары по командным пунктам, за которыми последует танковое наступление.
В то же время российские десантные корабли могут штурмовать южное побережье Украины.
Высокопоставленный американский источник предупредил журналистов издания в Киеве сообщением в одну строку:
"Среда, 3 часа ночи".
Таблоид The Sun также пишет, что в американской разведке считают 3 часа ночи
"наиболее вероятным временем для приказа Путина" о начале вторжения с участием 200 тысяч военнослужащих.