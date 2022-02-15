Британские СМИ назвали "точное время" возможного вторжения РФ

Британские таблоиды Mirror и The Sun со ссылкой на источники в американской разведке сообщили "точное время" возможного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

По информации Mirror, завтра, 16 февраля, в 3 часа ночи "могут быть нанесены" авиаудары по командным пунктам, за которыми последует танковое наступление.

В то же время российские десантные корабли могут штурмовать южное побережье Украины.

Высокопоставленный американский источник предупредил журналистов издания в Киеве сообщением в одну строку:

"Среда, 3 часа ночи".