Валютный рынок вторника: итоги дня
Новость о том, что подразделения российской армии Западного и Южного военного округов возвращаются на базы после окончания учений, была позитивно воспринята валютным рынком. Курс доллара резко пошел вниз.
В этом году геополитика прочно заняла первое место среди факторов, формирующих настроения на валютном рынке. Поэтому как только появился позитив, рынок тут же отреагировал ростом продаж валюты и снижением числа заявок на покупку. Котировки безналичного доллара опустились до 28,162 гривен на покупке и 28,19 гривен на продаже, и Национальному банку пришлось спасать экспортеров, которые вчера выжидали, а сегодня не успели вовремя подать заявку на продажу. Регулятор вышел с двумя интервенциями подряд: сначала купил 50 млн долларов по 28,18 гривен, а затем понизил курс покупки на 2 копейки, до 28,16. Этого оказалось достаточно, чтобы снижение прекратилось, и котировки опять пошли вверх.
Закрыли основную фазу торгов вторника на 22 копейки на покупке и на продаже ниже, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,45/28,60 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись довольно широко: спред на открытии составил 15 копеек. Но после бурного понедельника это было и неудивительно. В 9:36 прошла первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,52 гривен. До 10 утра покупатели и продавцы определялись с направлением тренда, но после 10 утра все стало очевидно: пора идти вниз. Котировки опустились сначала ниже 28,50, затем ниже 28,40, затем – ниже 28,30, а к 11:50 достигли дневных минимумов – 28,162 на покупке и 28,19 гривен на продаже. Регулятор почувствовал, что пора вмешаться, и вышел с интервенцией на покупку. Неудивительно: продав вчера 377 млн долларов, на Институтской задумались о пополнении «похудевших» ЗВР. Первоначально был выставлен ордер на покупку 50 млн долларов по 28,18 гривен, но этого оказалось недостаточно, и Нацбанк вышел второй раз. Как и неделей ранее, регулятор проводил интервенции в торговой системе Refinitiv.
Вторая интервенция подряд была воспринята рынком как сигнал «покупать». Активизировались покупатели, и к концу торгов доллар вырос на несколько копеек по сравнению с минимумами.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,25/28,275 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,275 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 упал почти в 3 раза по сравнению с понедельником и составил 218,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2916 гривен.
- Официальный курс доллара на 16 февраля установлен на отметке 28,2424 гривен за доллар, снижение на 29,31 копеек.
- Официальный курс евро на 16 февраля установлен на отметке 32,0283 гривен за евро, снижение на 29,81 копеек.
Вслед за безналичным резко подешевел и наличный доллар. Утром крупные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен; к обеденному перерыву ценник опустили на 40 копеек, до 28,23-28,25 гривен, а к 17:00, вслед за незначительным повышением на межбанке, подняли до 28,26-28,28 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1354 доллара. После двух дней падения евро вновь вырос до 1,1366 доллара на фоне очередного снижения геополитической напряженности. Наличный евро также устремился вниз вслед за долларом: утром его продавали по 32,50-32,55 гривен, к обеду евровалюта в столице подешевела на 30 копеек, до 32,20-32,25 гривен, а к вечеру прибавила в цене пару копеек – евро начали продавать по 32,25-32,28 гривен.
Российский рубль во вторник вырос до 75,20 руб/$ на новости о возвращении части войск с учений, но к вечеру вновь подешевел до 76 руб/$, поскольку подорожавший рубль начали активно продавать. Состоянием на 18:00 он торгуется в диапазоне 75,60-75,80 руб/$. Наличный рубль в столице в течение дня продавали по 3,71-3,74 гривны за 10 рублей.