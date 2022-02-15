Валютный рынок вторника: итоги дня

Новость о том, что подразделения российской армии Западного и Южного военного округов возвращаются на базы после окончания учений, была позитивно воспринята валютным рынком. Курс доллара резко пошел вниз.

В этом году геополитика прочно заняла первое место среди факторов, формирующих настроения на валютном рынке. Поэтому как только появился позитив, рынок тут же отреагировал ростом продаж валюты и снижением числа заявок на покупку. Котировки безналичного доллара опустились до 28,162 гривен на покупке и 28,19 гривен на продаже, и Национальному банку пришлось спасать экспортеров, которые вчера выжидали, а сегодня не успели вовремя подать заявку на продажу. Регулятор вышел с двумя интервенциями подряд: сначала купил 50 млн долларов по 28,18 гривен, а затем понизил курс покупки на 2 копейки, до 28,16. Этого оказалось достаточно, чтобы снижение прекратилось, и котировки опять пошли вверх.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 22 копейки на покупке и на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,45/28,60 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись довольно широко: спред на открытии составил 15 копеек. Но после бурного понедельника это было и неудивительно. В 9:36 прошла первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,52 гривен. До 10 утра покупатели и продавцы определялись с направлением тренда, но после 10 утра все стало очевидно: пора идти вниз. Котировки опустились сначала ниже 28,50, затем ниже 28,40, затем – ниже 28,30, а к 11:50 достигли дневных минимумов – 28,162 на покупке и 28,19 гривен на продаже. Регулятор почувствовал, что пора вмешаться, и вышел с интервенцией на покупку. Неудивительно: продав вчера 377 млн долларов, на Институтской задумались о пополнении «похудевших» ЗВР. Первоначально был выставлен ордер на покупку 50 млн долларов по 28,18 гривен, но этого оказалось недостаточно, и Нацбанк вышел второй раз. Как и неделей ранее, регулятор проводил интервенции в торговой системе Refinitiv.

Вторая интервенция подряд была воспринята рынком как сигнал «покупать». Активизировались покупатели, и к концу торгов доллар вырос на несколько копеек по сравнению с минимумами.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,25/28,275 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,275 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 упал почти в 3 раза по сравнению с понедельником и составил 218,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2916 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2916 гривен. Официальный курс доллара на 16 февраля установлен на отметке 28,2424 гривен за доллар, снижение на 29,31 копеек.

установлен на отметке 28,2424 гривен за доллар, снижение на 29,31 копеек. Официальный курс евро на 16 февраля установлен на отметке 32,0283 гривен за евро, снижение на 29,81 копеек.

Вслед за безналичным резко подешевел и наличный доллар. Утром крупные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен; к обеденному перерыву ценник опустили на 40 копеек, до 28,23-28,25 гривен, а к 17:00, вслед за незначительным повышением на межбанке﻿, подняли до 28,26-28,28 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1354 доллара. После двух дней падения евро вновь вырос до 1,1366 доллара на фоне очередного снижения геополитической напряженности. Наличный евро также устремился вниз вслед за долларом: утром его продавали по 32,50-32,55 гривен, к обеду евровалюта в столице подешевела на 30 копеек, до 32,20-32,25 гривен, а к вечеру прибавила в цене пару копеек – евро начали продавать по 32,25-32,28 гривен.

Российский рубль во вторник вырос до 75,20 руб/$ на новости о возвращении части войск с учений, но к вечеру вновь подешевел до 76 руб/$, поскольку подорожавший рубль начали активно продавать. Состоянием на 18:00 он торгуется в диапазоне 75,60-75,80 руб/$. Наличный рубль в столице в течение дня продавали по 3,71-3,74 гривны за 10 рублей.