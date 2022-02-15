У побережья Канады произошло кораблекрушение, известно о семи погибших

У побережья Канады затонуло испанское рыболовное судно, по меньшей мере семь человек погибли, судьба еще 14 членов команды на данный момент неизвестна, сообщает RTVE.

Было задействовано поисковое устройство, с помощью которого пока удалось обнаружить только троих выживших, всего на борту судна находилось 24 человека.

По словам представителя правительства, у трех спасенных членов экипажа «гипотермический шок», из-за очень низкой температуры воды. Тем не менее, их жизни ничего не угрожает.

Рыболовное судно, принадлежащее галисийскому судовладельцу, затонуло около 6:00 по испанскому времени, согласно записи судового маяка, но «причины до сих пор неизвестны», как сообщил судовладелец в релизе.