Хакеры начали атаковать "Дію" и другие украинские банки

В Украине вслед за двумя крупнейшими банками Ощадбанк и ПриватБанк, хакеры начали атаковать портал "Дія". Первые атаки зафиксировали примерно в 20:00 из России и Китая.

«Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита», — написал в соцсети министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил Федоров, для пользователей "Дія" атака осталась незаметной.

Основатель monobank Олег Гороховский также написал, что пытаться атаковать и mono, а атака идет почти все банки украинские.