Зеленский сегодня приедет в Мариуполь
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь., сообщает Новое время.
Об этом рассказали в Офисе президента Украины на запрос CNN. Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру.
Других подробностей в Офисе президента не раскрыли.
В этот же день в город прибудет и бизнесмен Ринат Ахметов. Также приедет прокремлевский внефракционный нардеп Вадим Новинский, сообщили НВ в пресс-службе принадлежащей политику инвестиционной группы Смарт-Холдинг.
Ахметов и Новинский являются акционерами Группы Метинвест. В Мариуполе находится два металлургических комбината Группы — Азовсталь и ММК им. Ильича.