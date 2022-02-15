Зеленский сегодня приедет в Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь.﻿, сообщает Новое время.

Об этом рассказали в Офисе президента Украины на запрос CNN. Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру.

Других подробностей в Офисе президента не раскрыли.

В этот же день в город прибудет и бизнесмен Ринат Ахметов. Также приедет прокремлевский внефракционный нардеп Вадим Новинский, сообщили НВ в пресс-службе принадлежащей политику инвестиционной группы Смарт-Холдинг.

Ахметов и Новинский являются акционерами Группы Метинвест. В Мариуполе находится два металлургических комбината Группы — Азовсталь и ММК им. Ильича.