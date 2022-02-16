Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник новость о том, что подразделения российской армии Западного и Южного военного округов возвращаются на базы после окончания учений, была позитивно воспринята валютным рынком. Курс доллара резко пошел вниз.

Снижение котировок было настолько быстрым, что Национальному банку пришлось выкупать излишки предложения валюты, чтобы ограничить темпы укрепления гривны. Сегодня с самого утра – новая порция позитива: несмотря на предсказания, что Россия нападет на Украину 16 февраля, ничего, к счастью, не произошло. Межбанковский валютный рынок﻿ продолжит входить в нормальный рабочий ритм, предпосылки для продолжения укрепления гривны – очень большие. Национальный банк продолжит наблюдать за рынком и в случае необходимости выйдет с интервенцией.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 28,20/28,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар во вторник подешевел сразу на 40 копеек. Утром крупные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен; к обеденному перерыву ценник опустили до 28,23-28,25 гривен, а к 17:00, вслед за незначительным повышением на межбанке, подняли до 28,26-28,28 гривен. Сегодня оптовые обменные пункты Киева начнут продажу доллара по цене от 28,24 до 28,27 гривен. Дальше все будет целиком и полностью зависеть от того, как будет развиваться ситуация на межбанке. Если гривна на межбанке продолжит укрепляться, подешевеет и наличный доллар.

Евро на рынке FOREX во вторник вырос после двух дней падения евро до 1,1366 доллара на фоне очередного снижения геополитической напряженности. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1343-1,1359 доллара. Наличный евро вчера также устремился вниз вслед за долларом: утром его продавали по 32,50-32,55 гривен, к обеду евровалюта в столице подешевела на 30 копеек, до 32,20-32,25 гривен, а к вечеру прибавила в цене пару копеек – евро начали продавать по 32,25-32,28 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 32,20-32,30 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации с наличным долларом: евро будет следовать строго за ним. Если наличный доллар продолжит дешеветь, цена наличного евро тоже снизится.

Российский рубль во вторник вырос до 75,20 руб/$ на новости о возвращении части войск с учений, но к вечеру вновь подешевел до 76 руб/$, поскольку подорожавший рубль начали активно продавать. Состоянием на 8:00 среды он торгуется в диапазоне 75,20-75,30 руб/$. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,71-3,74 гривны за 10 рублей. Сегодня цена рубля сохранится на том же уровне.