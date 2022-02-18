Эфириум продолжит расти? Почему $5 тыс. возможны вопреки конкуренции на рынке

С начала 2022 года стоимость эфириума снизилась на 12,7%. После пятикратного роста за 2021-й такая коррекция выглядит ожидаемой. Стоит ли рассчитывать на возврат к росту главного альткоина, или лучшие времена эфириума остались позади? Разбираемся вместе с аналитиками криптобиржи Currency.com.

Эфириум в лидерах по росту

Если 1 января 2021 года эфириум стоил $733, то 1 января 2022 года — уже $3 723. Эфириум за год вырос более чем в 5 раз. По этому показателю он обошел биткоин, который вырос лишь на 61%.

Динамика стоимости эфириума на криптобирже Currency.com

На пике стоимость эфириума подбиралась к $4 900, и казалось, что уже в ноябре отметка в $5 тыс. покорится. Однако общий спад криптовалютного рынка, а потом и кризис на фондовом рынке, связанный со сворачиванием программы количественного смягчения, заставили цену эфириума отступить.

В 2017 году росту эфириума способствовало активное развитие сферы ICO, а в 2021 году он был обусловлен бумом в сфере NFT и децентрализованных финансов (DeFi). Большинство проектов из обозначенных сфер используют блокчейн Ethereum в качестве базы, что напрямую влияет и на эфириум, поскольку платежи за совершение транзакций (газ) делаются именно в этой криптовалюте.

Также в прошлом году стало известно, что эфириум выбирают в качестве объекта инвестиций крупные бизнесмены, такие как глава Apple Тим Кук, основатель Tesla Илон Маск и другие. Они по достоинству оценили инфраструктурный потенциал блокчейна Ethereum и то, как развивается сообщество проекта.

Например, в августе вышло обновление London, которое изменило способ начисления комиссий за транзакции. Если раньше весь объем комиссий получали майнеры, то сейчас часть комиссий сжигается. С момента выхода обновления было сожжено более 1,5 млн ETH.

Почему это хорошо? Ethereum — инфляционная криптовалюта, объем ее эмиссии, в отличие от биткоина, не ограничен. И за это она, как, впрочем, и другие монеты с похожей механикой эмиссии, подвергается критике со стороны криптосообщества. Сжигание призвано сократить объем предложения на рынке, повысив тем самым спрос, а также разгрузить вычислительные мощности, что может положительно сказаться на цене.

Ethereum ждут масштабные обновления

Еще больше на динамику криптовалюты должно повлиять масштабное обновление сети Ethereum, которое раньше называлось Ethereum 2.0. Впоследствии команда отказалась от этой цифры, поскольку она не передает суть. В результате обновления ожидается переход с механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), более известный как стейкинг. То есть если раньше транзакции подтверждались машинными вычислениями, то после изменений они будут подтверждаться через голосование держателей криптовалюты. Кроме того, те, у кого в кошельке много эфириума, вероятно смогут заработать дополнительную криптовалюту.

Кроме того, обновление позволит сократить энергоемкость сети, а также сделать более предсказуемой скорость подтверждения операций. Если сейчас пользователи ждут в среднем 13 секунд, но ожидание может затянуться до нескольких часов и даже дней, то после изменений это время никогда не будет превышать 12 секунд.

Как отметил в недавнем интервью создатель Ethereum Виталик Бутерин, переход на PoS может состояться в I полугодии 2022 года. После этого команда проекта будет работать над увеличением масштабируемости и пропускной способности сети Ethereum, что сделает ее еще более удобной для использования.

Ожидать ли роста курса ETH?

Когда обновление произойдет, можно ожидать значительного роста цены второй по популярности криптовалюты. Даже несмотря на появление других блокчейнов (Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Cardano и других), которые регулярно называют в СМИ убийцами Ethereum, фактически он остается главным поставщиком инфраструктуры для инновационных криптопроектов. А после изменений использовать его станет еще удобнее и, возможно, дешевле.

На данный момент эфириум торгуется на отметке чуть выше $2 900 за 1ETH. Рыночная капитализация криптовалюты составляет более $380 млрд, а биткоина — более $850 млрд. Ближайшая линия сопротивления для цены криптовалюты находится на отметке $4 200, и если эфириум ее преодолеет, далее возможен рост до $4 700 и даже $5 200. Поэтому не исключено, что в 2022 году мы еще увидим новые рекорды цены. И это будет вполне заслужено. А значит, сейчас, во время коррекции рынка, весьма правильный момент для покупки.

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