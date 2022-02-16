Валютный рынок среды: ход торгов

В среду снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось. Уже к 10 часам утра они опустились до 28,05 гривен на покупке и 28,075 гривен на продаже. Такие цены показались привлекательными покупателям, поэтому спрос возобновился, и к обеденному перерыву доллар скорректировался до 28,11 гривен на покупке и 28,125 гривен на продаже.

Национальный банк сегодня в торгах участия не принимал, предоставив покупателям и продавцам возможность самим находить компромисс. И судя по относительно стабильной и спокойной торговле, им это удалось.

Продолжил дешеветь и наличный доллар. Утром крупные оптовые обменные пункты Киева продавали наличного «американца» по 28,23-28,25 гривен, а к обеденному перерыву ценник опустили на 10 копеек, до 28,13-28,15 гривен. По информации портала «Курс Украины», спрос на наличную валюту сегодня гораздо слабее, чем в предыдущие дни: все ждут, что наличный доллар подешевеет еще сильнее.

Евро на FOREX продолжил рост, начавшийся вчера, и к моменту написания статьи поднялся до 1,1396 доллара. Наличный евро в столице в первой половине дня продавали по 32,10-32,15 гривен, причем его цена практически не менялась: небольшое снижение наличного доллара было компенсировано ростом евро на FOREX.

Российский рубль пробил поддержку на уровне 75 руб/$ и к моменту написания статьи достиг 74,85 руб/$. Рост цен на нефть поддерживает российскую валюту. Цена наличного рубля сегодня осталась прежней: его продают по 3,72-3,74 гривны за 10 рублей.

«Криптовалюта №1» биткоин﻿ в ночь на среду вырос до 44751,40 долларов за1BTC, а затем опустился до 43673,92 долларов. Утром и днем колебания цены биткоина стали гораздо меньше.