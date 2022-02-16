Отмена НДС на отечественные продукты: новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, по которому хотят вести нулевой НДС на украинские продукты питания. Так, отмечается, что со ставкой в 20% украинская продукция неконкурентоспособна, сообщает Maanimo.

4 февраля группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №7023 об удешевлении стоимости продуктов питания и сохранении конкурентоспособности отечественного производителя. Зарегистрированный законопроект также предлагает снижение НДС на коммунальные услуги. Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и предлагает временно установить нулевую ставку НДС на производимые в Украине продукты питания.

Авторы законопроекта просят главу Верховной Рады ускорить процесс его рассмотрения в комитетах и в зале парламента. Идею законопроекта позаимствовали у польских законодателей. Точнее, адаптированный к украинским условиям польский закон. У наших соседей он уже работает.

Аналогичные правила будут работать с лета и в других странах Европейского Союза. Таким образом, экономически развитые государства пытаются поддержать экономически своих граждан. Так, в ЕС планируют с 1 июля отменить НДС на продукты питания, а Польша уже ввела такую ставку с 1 февраля. Кроме того, законопроектом предусмотрено снижение НДС до 7% на услуги поставки и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода. Указанные налоговые льготы предложили установить до 1 января 2023 года.

По мнению инициаторов изменений, такое решение защитит украинских товаропроизводителей, обеспечит украинцам доступ к качественным отечественным продуктам и будет способствовать поддержке потребителей ЖКУ в условиях пандемии и подорожания энергоресурсов.