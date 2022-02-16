Fiat выпустил обновленные 500X и Tipo с гибридными силовыми установками

Новинки предназначены для европейских рынков, сообщает 24 Канал.

Альянс Stellantis, в который входит Fiat, в последнее время активно расширялся и обновлялся на рынках Южной Америки и где угодно, но не дома в Европе. Но на этот раз две новинки Fiat предназначены для европейских рынков. С их появлением вся европейская линейка моделей марки Fiat становится электрифицированной.

К 2030 году Fiat нацелен стать полностью электрическим брендом и постепенно воплощает этот план в жизнь. В начале года дебютировали гибридные Panda Hybrid и 500 Hybrid, а теперь обозначения Hybrid и электрифицированные моторы получили еще две модели – 500X Hybrid и Tipo Hybrid. В обеих моделях используется силовая установка от Jeep.

Моторный комплекс состоит из 1,5-литрового четырехцилиндрового бензинового мотора мощностью 130 лошадиных сил и крутящим моментом 240 Ньютон-метров, которому ассистирует 20-сильный электромотор, встроенный в трансмиссию. Стартер-генератор и небольшой аккумулятор улучшают эффективность автомобиля, благодаря запуску двигателя только на электричестве. К тому же автомобили могут ездить с выключенным двигателем внутреннего сгорания, хотя запас хода и невелик.

Tipo Hybrid требует 9,3 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 километров в час, в то время как 500X Hybrid проходит спринт на 0,1 секунды медленнее. И что более важно, Fiat говорит, что двигатель внутреннего сгорания может быть выключен до 62 процентов времени работы машины в комбинированном цикле и до 47 – в комбинированном.

Европейские дилеры марки начнут принимать заказы на обе новинки в конце февраля. Поставки в дилерские центры запланированы на апрель.