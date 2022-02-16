Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

На 13-й соревновательный день Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная Украины добыла первую медаль! Олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике и в Китае четыре года спустя, сообщает Обозреватель.

В среду, 16 февраля, 33-летний спортсмен из Николаева показал четвертый результат в первом прыжке среди 12 финалистов и получил право показать вторую попытку. И в суперфинале Абраменко сумел совладать с нервами и поднялся на вторую позицию!

Хотя приземление лидера нашей олимпийской сборной было неидеальным, но он сумел исправить ситуацию и удержался на ногах.

Приземление Александра.

Молодой Александр Окипнюк, который накануне сенсационно выиграл вторую квалификацию, на этот раз в суперфинале оказался последним, 12-м. Парень из Закарпатья неудачно приземлился, кувыркнувшись после касания снега, и получил скромную оценку.