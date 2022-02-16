Валютный рынок среды: итоги дня

В среду, после того как очередная дата «нападения России» оказалась фейком, укрепление гривны на межбанке﻿ продолжилось. Национальный банк не вмешивался в процесс, продолжая пристально наблюдать за происходящим

В отличие от вчерашнего дня, когда доллар буквально валился на глазах, сегодняшнее снижение было гораздо более скромным. Чувствовалось, что у покупателей сдавали нервы, и они готовы были брать доллар, подешевевший почти на 70 копеек всего за 2 дня, особо не торгуясь. После того, как котировки опустились до 28,05 гривен на покупке и 28,075 гривен на продаже, импортеры начали разбирать предложения, и к закрытию торгов ценники выросли на 7 копеек от дневных минимумов.

Закрыли основную фазу торгов среды на 13 копеек на покупке и на 13,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,16/28,29 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более узко, чем накануне: спред на открытии составил 13 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,16 гривен прошла еще в 9:12. Активность покупателей на старте торгов была довольно низкой, а часть из них вообще не ставила заявки, пытаясь понять, как сильно может подешеветь доллар. К 10:10 котировки опустились до вышеупомянутых минимумов. Как только доллар стал дешевле 28,10 гривен, активизировались спекулянты, опасавшиеся, что Нацбанк выйдет с интервенцией на покупку. Регулятор сегодня на рынке не появлялся, но и без него желающих купить валюту оказалось достаточно. Котировки плавно пошли вверх. В районе 28,10-28,12 гривен торговля стабилизировалась, и только незадолго до закрытия цены пошли еще выше.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,12/28,14 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,135 гривен.

В отличие от вчерашнего дня, сегодня сделки в режиме ТОМ шли более активно, и уже к 16:30 котировки выросли до 28,17/28,195 гривен (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 упал на 23,4 млн по сравнению с вторником и составил 195,1 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0875 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0875 гривен. Официальный курс доллара на 17 февраля установлен на отметке 28,0943 гривен за доллар, снижение на 14,81 копеек.

установлен на отметке 28,0943 гривен за доллар, снижение на 14,81 копеек. Официальный курс евро на 17 февраля установлен на отметке 31,932 гривен за евро, снижение на 9,63 копеек.

Наличный доллар также продолжил дешеветь. Утром крупные оптовые обменные пункты Киева продавали наличного «американца» по 28,23-28,25 гривен; к обеденному перерыву ценник опустили на 10 копеек, до 28,13-28,15 гривен. После обеда появились предложения по 28,12 гривен, а к 17:00, вслед за незначительным повышением на межбанке, подняли до 28,17-28,18 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1365 доллара. Сегодня евро продолжил рост, начавшийся вчера, но после достижения отметки 1,1396 доллара пошел вниз. Наличный евро тоже подешевел: утром его продавали по 32,13-32,15 гривен, а к вечеру появились предложения на 10 копеек, по 32,03-32,05 гривен.

Российский рубль в среду решил проверить на прочность уровень 75,00 руб/$. Он достиг 74,85 руб/$, но вырасти сильнее ему не позволили начавшиеся продажи российской валюты, и рубль опустился до 75,40 руб/$.Повторилась вчерашняя картина: в первой половине дня рубль дорожает, а в районе 15-16 часов по киевскому времени его начинают активно продавать за доллар, и он вновь теряет в цене. Привычную стабильность продемонстрировал сегодня наличный рубль: в столице его в течение всего дня продавали по 3,72-3,74 гривны за 10 рублей.