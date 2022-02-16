В Беларуси развернули понтонный мост через реку в 4 км от Украины

Через реку Припять в районе заброшенного белорусского села Вепры навели мост, сообщает Новое время.

По данным издания издание The Insider, первая активность в районе села началась 10 февраля 2022 года. В министерстве обороны Беларуси заявили, что там проходили совместные с РФ учения Союзная решимость — 2022. Военные отрабатывали «вывод и занятие оборонительных рубежей, переправу водной преграды (реки Припять)».

Как сообщает The Insider, мост значительно сокращает расстояние от белорусской деревни Ямполь до границы с Украиной и сокращает путь со 167 км до 96 км. До этого в районе деревни заметили 5-ю танковую и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии.

Инфографика: theins.ru

О том, что «в 4 километрах от границы с Украиной» развернули понтонный мост через Припять, также сообщает Милитарный.

Аналитики Conflict Intelligence Team предположили, что для наведения моста могли использовать один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа.