В Беларуси развернули понтонный мост через реку в 4 км от Украины
Через реку Припять в районе заброшенного белорусского села Вепры навели мост, сообщает Новое время.
По данным издания издание The Insider, первая активность в районе села началась 10 февраля 2022 года. В министерстве обороны Беларуси заявили, что там проходили совместные с РФ учения Союзная решимость — 2022. Военные отрабатывали «вывод и занятие оборонительных рубежей, переправу водной преграды (реки Припять)».
Как сообщает The Insider, мост значительно сокращает расстояние от белорусской деревни Ямполь до границы с Украиной и сокращает путь со 167 км до 96 км. До этого в районе деревни заметили 5-ю танковую и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии.
О том, что «в 4 километрах от границы с Украиной» развернули понтонный мост через Припять, также сообщает Милитарный.
Аналитики Conflict Intelligence Team предположили, что для наведения моста могли использовать один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа.
"С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС", — заявили эксперты CIT в комментарии The Insider.