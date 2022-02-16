Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента (ЕП), сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европарламента Алессандро Киоккетти.

"От имени главы государства заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий ЕП", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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