Зеленского пригласили выступить в Европарламенте
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента (ЕП), сообщает Интерфакс-Украина.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европарламента Алессандро Киоккетти.
"От имени главы государства заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий ЕП", - отмечается в сообщении пресс-службы.