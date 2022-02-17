Извержение вулкана Тонга породило 600 тыс. ударов молний

Извержение подводного полинезийского вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировало образование так называемой грязной грозы с рекордным количеством вулканических молний, сообщает Газета.ru.

Наблюдатели зарегистрировали почти 600 тыс. ударов молний, пришедшихся на 13-15 января, что значительно превосходит прежнее крупнейшее событие такого рода — извержение Анак-Кракатау в Индонезии в 2018 году. На основе данных глобальной сети обнаружения молний ученые создали наглядную анимацию этого явления, пишет Daily Mail.

Облако пепла, выброшенного в результате подводного извержения, было сфотографировано многими спутниками и астронавтами Международной космической станции. Но подводный вулкан у берегов Тонга вызвал не только рекордные выбросы пепла, но и привел к началу крупнейшей пылевой грязной грозы. По данным GLD360, наземной глобальной сети обнаружения молний, извержение спровоцировало 590 тысяч ударов молнии, и это «непохоже ни на что иное за всю историю наблюдений». Лишь на шесть часов 15 января пришлось почти 400 тыс. ударов вулканических молний. Согласно данным GLD360, около 56% молний у Тонги ударили в поверхность земли или окрестных вод океана, в том числе 1300 ударов пришлось по крупнейшему острову королевства — Тонгатапу. Остальные 44% ударов молнии, вероятно, не вышли за пределы пылевого облака.

«Я не могу себе представить, через что пришлось пройти людям на островах, когда над их головами распростерлось огромное облако пепла, берег затопило цунами, да еще и непрерывно сверкали молнии. Должно быть, это выглядело апокалиптично, — говорит метеоролог Чис Вагаски. — Во время извержения Анак-Кракатау в декабре 2018 года мы зарегистрировали около 340 тыс. таких событий за недельный период, поэтому зарегистрировать почти 400 тыс. всего за несколько часов — это экстраординарно».

Хотя в основе вулканических молний и обычных гроз находятся разные атмосферные аэрозоли, эти явления сближают общий механизм образования разницы потенциалов — в результате трения и появления скоплений заряженных частиц, электронов и ионов. Когда в атмосфере образуются такие обширные скопления положительных и отрицательных зарядов, между ними рано или поздно происходит пробой, образуется ионизированный канал, в который и устремляются потоки частиц.