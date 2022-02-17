Врачи рассказали о последствиях коронавируса для мозга

Врачи все чаще сталкиваются с опасными последствиями коронавирусной инфекции. У болеющих коронавирусом в редких случаях может развиться воспаление мозгового вещества, сообщает Известия.

Об этом предупреждает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, у больных COVID-19, хоть и чрезвычайно редко, но все же может развиться энцефалит или энцефаломиелит — заболевания, связанные с воспалением вещества мозга. О природе данных осложнений медики, по словам эксперта, всё еще спорят.

«Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это, скорее, смешанная история, не классический вирусный энцефалит» , — говорит Крючков.

Об опасных осложнениях коронавируса, связанных с поражением нервной системы, рассказала также врач-невролог, кандидат медицинских наук Алла Струценко.

«То, что страдает центральная нервная система, — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения» , — рассказала Струценко.

По мнению врача-терапевта Рустема Османова, тяжесть последствий коронавируса может привести к увеличению случаев инвалидности, поскольку после тяжелого течения болезни, требующего госпитализации, многие заболевания у пациентов приобретают хроническое течение.