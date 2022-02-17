Дождь и штормовой ветер: погода 18 февраля

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют по всей территории Украины теплую и ветреную погоду с осадками.

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В пятницу, 18 февраля, в северных, восточных, частично центральных, а также в Ровенской и Хмельницкой областях ожидается температура от +4°С до +6°С, на западе днем столбики термометров покажут от +5°С до +8°С. В южной части и в Закарпатье воздух прогреется до +7°С...+9°С, теплее всего будет в Херсонской области – от +8°С до +10°С. Ночью по всей стране температура будет держаться на отметках со знаком "плюс", только в Закарпатской области обещают от 0 до +2°С. В других регионах ночью прогнозируется от +2°С до +5°С, в Одесской области и Крыму воздух прогреется до +6°С.

Из осадков синоптики обещают днем снег и мокрый снег на западе, севере и в центре, ночью там будет дождь. На востоке и юге дождь ожидается в течение суток. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в Украине, днем в западной части порывы 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение (І уровень опасности).

В столице Украины, Киеве, 18 февраля будет облачно, термометры покажут от +4°С до +6°С днем и от +1°С до +3°С ночью, ветер 7-12 м/с, ночью порывы 5-20 м/с.