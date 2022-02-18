Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Резкое обострение ситуации на Донбассе, артобстрелы детского сада в Станице Луганской и лицея во Врубовке вызвали очередной обвал гривны в четверг. Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ подскочили до 28,35 гривен на покупке и 28,49 гривен на продаже.

Национальный банк провел три интервенции по продаже валюты, чтобы погасить волну ажиотажного спроса, но смог лишь частично затормозить падение национальной валюты. Настроенный решительно, регулятор продолжил продавать валюту до вечера, проводя сделки в режиме ТОМ. Только от его действий сегодня будет зависеть, продолжит ли доллар расти или вернется хотя бы к уровням среды. Если новых негативных новостей не будет, у Нацбанка появится шанс в очередной раз переломить негативный тренд.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 28,35/28,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в четверг вырос в цене на 30 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,15-28,17 гривен, а к вечеру ценник подняли до 28,45-28,48 гривен. Сегодня оптовые обменные пункты Киева начнут продажу доллара по цене от 28,45 до 28,50 гривен. Дальше все будет целиком и полностью зависеть от того, как будет развиваться ситуация на межбанке. Сегодня равновероятны и рост, и падение наличного доллара.

Евро на рынке FOREX в четверг упал с 1,1385 до 1,1322 доллара, но к концу дня частично восстановил свои потери. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 1,1357-1,1371. Наличный евро вырос в цене на 22 копейки: утром его продавали по 32,13-32,15 гривен, а к вечеру – по 32,35-32,37 гривен. При этом снижение на FOREX частично компенсировало падение гривны, поэтому евро вырос в цене слабее, чем наличный доллар. Сегодня его начнут продавать по 32,33-32,37 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации с наличным долларом: евро будет следовать строго за ним. Если наличный доллар продолжит дорожать, цена наличного евро тоже поднимется.

Российский рубль в первой половине дня четверга упал с 75,00 до 76,60 руб/$ после новостей об артобстрелах на Донбассе. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 75,80-76,00 руб/$. Наличный рубль в столице вчера подешевел: его продавали по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать в широком диапазоне 3,70-3,75 гривны за 10 рублей.