В Киеве проведут первый за 18 лет капитальный ремонт Крещатика

Главную улицу Киева начнут обновлять в середине марта. В настоящее время получают разрешительную документацию на проведение работ. Об этом сообщил и.о. гендиректора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко, передает пресс-служба КГГА.

"Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должны закончить в конце мая" , - рассказал Федоренко.

Он добавил, что в рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (устроят гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации.

Кроме того, улица получит больше озеленения. Так, на обновленных газонах устроят систему автополива и высадят новые деревья. Выполнят капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Предусмотрено и обустройство наземных пешеходных переходов.

"Перекрывать улицу на всей протяженности (от площади Европейской до площади Бессарабской) не планируется. Во время выполнения работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках улицы Богдана Хмельницкого – Европейской площади и улице Богдана Хмельницкого - Бессарабской площади). Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и "Киевавтодра" позже" , – добавил Федоренко.

Полностью закончить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью.