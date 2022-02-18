Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается спокойная сбалансированная торговля в диапазоне 28,33-28,37 гривен. Похоже, покупатели и продавцы вновь нашли уровень, устраивающий обе стороны. По крайней мере, хватает и желающих купить, и желающих продать валюту.

Несмотря на то, что в следующий понедельник в США будет выходной из-за празднования Дня Президента, и банки и биржи будут выходными, роста числа операций сегодня не отмечается.

Стабилизация на межбанке благотворно повлияла и на наличный валютный рынок. После резких колебаний четверга здесь тоже все приходят в себя и переводя дух. А ценник на наличный доллар опять смотрит вниз: утром крупные оптовые обменные пункты Киева продавали его по 28,42-28,43 гривен, а к обеденному перерыву ценник опустили на 8 копеек, до 28,34-28,35 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня торговался в узком диапазоне 1,1356-1,1376 доллара, но ощущается, что сегодня инициатива – «на поле» американского доллара. Он опять растет против остальных мировых валют, и евро к вечеру может опуститься еще сильнее. Наличный евро в столице в первой половине дня подешевел вслед за долларом с 32,36-32,37 до 32,26-32,30 гривен.

Российский рубль в пятницу совершает резкие движения в диапазоне 75,70-76 руб/$. Нефть, которая еще пару дней назад доходила до 96 долларов за баррель, подешевела на несколько процентов, и рублю становится все сложнее укрепляться к доллару. Цена наличного рубля уже несколько дней держится в пределах 3,70-3,72 гривны за 10 рублей.

«Криптовалюта №1» биткоин﻿ опять дешевеет: его цена на популярной бирже Binance в ночь на 18 февраля упала до 40073,21 долларов за 1 BTC. Накануне компаньон Уоррена Баффетта по компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер крайне негативно отозвался о рынке криптовалют, сравнив их с венерической болезнью.