Отец Зеленского послал журналистов "в траншеи"

Отец президента Украины Александр Зеленский заявил, что не собирается сбегать из Украины вместе с женой Риммой, сообщает Деловая столица.

"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, нех*р делать" , — заявил Александр Зеленский.

Отметим, что в воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетели порядка 30 чартеров с украинскими бизнесменами и политиками. Владимира Зеленского также стали подозревать в том, что он вывез семью из Украины. Но он это опроверг.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи… Это очень важно для страны и общества" , — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, где сейчас находится его семья.

14 февраля он также опубликовал видео с женой Еленой, чтобы показать, что она находится вместе с ним в Украине.