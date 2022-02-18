Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу торговля безналичным долларом на межбанковском﻿ валютном рынке прошла относительно спокойно. И только ближе к вечеру котировки пошли вверх после сообщений, что в Донецке объявлена эвакуация населения.

День начинался очень спокойно. Чувствовалось, что рынок наконец-то нащупал уровень цен, устраивающий обе стороны. Торговля практически всю сессию проходила в узком диапазоне 28,33-28,37 гривен. И только после 15:00 котировки вдруг начали расти, а к закрытию поднялись выше 28,40 на продаже. Против гривны сработали сразу два фактора. Во-первых, в связи с выходным в США (в понедельник Американ будет праздновать День Президента, и все банки и биржи будут закрыты) сделки по схеме ТОМ проводились с расчетом аж во вторник. Во-вторых, по новостным каналам стали шириться сообщения о том, что в Донецке и Луганске объявлена всеобщая эвакуация. Естественно, валютный рынок тут же отреагировал ростом.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 4 копеек на покупке выше и на 7 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,35/28,40 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись широко, как и в предыдущие дни: спред на открытии составил 15 копеек. Две первых сделки на общую сумму 1,5 млн долларов по цене 28,45 гривен прошла еще в 9:09. Довольно быстро стало понятно, что дорого покупать доллар никто не намерен, поэтому продавцы начали снижать ценник на продажу. Уже к 9:30 был обозначен рабочий диапазон: 28,33-28,37 гривен, и все последующие сделки проходили внутри его, причем ближе к обеду сместились к нижней его границе. Национальный банк, удовлетворенный ситуацией, на рынке не появлялся.

Все изменилось после 15:00. Сначала спекулянты начали выкупать все более дешевые предложения, и к 15:30 не осталось заявок на продажу дешевле 28,38-28,40. А после 15:30, когда сделки начали проводиться по схеме ТОМ (с расчетами аж во вторник) ценники на продажу перевалили за 28,40, и последние сделки проходили по цене 28,42 гривен.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,39/28,42 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,42 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 снизился на 50,2 млн по сравнению с четвергом и составил 233,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,344 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,344 гривен. Официальный курс доллара на 21 февраля установлен на отметке 28,3428 гривен за доллар, рост на 4,28 копеек.

установлен на отметке 28,3428 гривен за доллар, рост на 4,28 копеек. Официальный курс евро на 21 февраля установлен на отметке 32,196 гривен за евро, снижение на 0,09 копейки.

Курс наличного доллара сегодня менялся крайне динамично; причиной стали все те же новости об эвакуации из Донецка и Луганска. Если днем в столице можно было спокойно купить крупную сумму американской валюты по 28,34-28,35 гривен (при том, что еще утром доллар продавали по 28,42-28,43 гривен), то к 17 часам в столице доллар подорожал до 28,48-28,50 гривен. А крупные объемы (свыше 100-150 тысяч) можно было купить в районе 28,55 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1343 доллара. После нескольких неудачных попыток продолжить рост евро начал снижение и опустился до отметки 1,1328 доллара. Наличный евро утром продавали по 32,36-32,37 гривен, к обеду цена снизилась до 32,23-32,25 гривен, а вечером вернулась к утренним цифрам.

Российский рубль в пятницу резко упал на новостях об эвакуации из Донецка и Луганска. С 75,80 к моменту написания рубль упал до 77,20 руб/$, и падение продолжается. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей; такая цена держится уже несколько дней.