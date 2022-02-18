Валютный рынок пятницы: итоги дня
В пятницу торговля безналичным долларом на межбанковском валютном рынке прошла относительно спокойно. И только ближе к вечеру котировки пошли вверх после сообщений, что в Донецке объявлена эвакуация населения.
День начинался очень спокойно. Чувствовалось, что рынок наконец-то нащупал уровень цен, устраивающий обе стороны. Торговля практически всю сессию проходила в узком диапазоне 28,33-28,37 гривен. И только после 15:00 котировки вдруг начали расти, а к закрытию поднялись выше 28,40 на продаже. Против гривны сработали сразу два фактора. Во-первых, в связи с выходным в США (в понедельник Американ будет праздновать День Президента, и все банки и биржи будут закрыты) сделки по схеме ТОМ проводились с расчетом аж во вторник. Во-вторых, по новостным каналам стали шириться сообщения о том, что в Донецке и Луганске объявлена всеобщая эвакуация. Естественно, валютный рынок тут же отреагировал ростом.
Закрыли основную фазу торгов пятницы на 4 копеек на покупке выше и на 7 копеек на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,35/28,40 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись широко, как и в предыдущие дни: спред на открытии составил 15 копеек. Две первых сделки на общую сумму 1,5 млн долларов по цене 28,45 гривен прошла еще в 9:09. Довольно быстро стало понятно, что дорого покупать доллар никто не намерен, поэтому продавцы начали снижать ценник на продажу. Уже к 9:30 был обозначен рабочий диапазон: 28,33-28,37 гривен, и все последующие сделки проходили внутри его, причем ближе к обеду сместились к нижней его границе. Национальный банк, удовлетворенный ситуацией, на рынке не появлялся.
Все изменилось после 15:00. Сначала спекулянты начали выкупать все более дешевые предложения, и к 15:30 не осталось заявок на продажу дешевле 28,38-28,40. А после 15:30, когда сделки начали проводиться по схеме ТОМ (с расчетами аж во вторник) ценники на продажу перевалили за 28,40, и последние сделки проходили по цене 28,42 гривен.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,39/28,42 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,42 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 снизился на 50,2 млн по сравнению с четвергом и составил 233,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,344 гривен.
- Официальный курс доллара на 21 февраля установлен на отметке 28,3428 гривен за доллар, рост на 4,28 копеек.
- Официальный курс евро на 21 февраля установлен на отметке 32,196 гривен за евро, снижение на 0,09 копейки.
Курс наличного доллара сегодня менялся крайне динамично; причиной стали все те же новости об эвакуации из Донецка и Луганска. Если днем в столице можно было спокойно купить крупную сумму американской валюты по 28,34-28,35 гривен (при том, что еще утром доллар продавали по 28,42-28,43 гривен), то к 17 часам в столице доллар подорожал до 28,48-28,50 гривен. А крупные объемы (свыше 100-150 тысяч) можно было купить в районе 28,55 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1343 доллара. После нескольких неудачных попыток продолжить рост евро начал снижение и опустился до отметки 1,1328 доллара. Наличный евро утром продавали по 32,36-32,37 гривен, к обеду цена снизилась до 32,23-32,25 гривен, а вечером вернулась к утренним цифрам.
Российский рубль в пятницу резко упал на новостях об эвакуации из Донецка и Луганска. С 75,80 к моменту написания рубль упал до 77,20 руб/$, и падение продолжается. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей; такая цена держится уже несколько дней.