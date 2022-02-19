В "ДНР" объявили всеобщую мобилизацию

Лидер группировки "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщает Украинская правда.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации" , – заявил он.

Он призвал всех мужчин "ДНР", способных держать в руках оружие, "встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей".

Пушилин также заявил, что террористы добьются "желанной и необходимой нам всем" победы, "защитят Донбасс" и "всех русских людей".