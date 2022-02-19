Зеленский сегодня выступит на Мюнхенской конференции и вернется в Киев

На конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями международных финансовых институтов и другими лидерами, сообщает УНИАН.

Сегодня состоится визит Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по вопросам безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

Отмечается, что Зеленский ожидает "конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины".

Уже сегодня президент должен вернуться в Киев.

В ОП уточнили, что дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

"Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена на должном уровне, чтобы вопросы об Украине решались при участии Украины" , - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют украинские спецслужбы.