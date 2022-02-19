Обострение на Донбассе: как отреагировал валютный рынок

Резкое обострение ситуации на Донбассе, объявленная эвакуация из «ЛНР» и «ДНР», а также приказы о всеобщей мобилизации, изданные лидерами группировок Пушилиным и Пасечником, – все эти новости крайне негативно отразились на ситуации на валютном рынке.

Оптовые обменные пункты столицы сегодня с самого утра выставили на продажу доллар по 28,90-29,00 гривен. По такой же цене его продают в Харькове и Львове. Днепр продает доллары по 28,90-28,95 гривен, Одесса – по 28,80, Запорожье – по 28,80-28,90.

Ивано-Франковск, Винница и Хмельницкий с утра продавали доллар по 28,70 гривен, но по мере роста спроса растет и цена. В Житомире начали было продавать по 28,70 гривен, но из-за спроса подняли до 29,00.

В среднем, по сравнению со вчерашним вечером ценник на продажу подняли на 30-40 копеек.