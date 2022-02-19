В РФ рассказали подробности учений с участием "ядерной триады"

Учения сил стратегического сдерживания прошли под личным наблюдением Владимира Путина и также Александр﻿а Лукашенко, сообщает Лента.Ру.

"К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) провели успешные запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" , — уточнили в Кремле.

С космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Также на полигонах "Кура" и "Пембой" были успешно поражены цели крылатыми ракетами воздушного базирования, выпущенными со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс.

"Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура"" , — сообщается на сайте Кремля.

Также отмечается, что в рамках учения были выполнены все запланированные задачи.