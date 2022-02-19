Авиакомпания Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года, сообщает Новое время.
Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Отмечено, что Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже.
В компании отмечают, что если ваш рейс отменен, следует обратиться в сервисный центр или туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.
Новость дополняется.