Авиакомпания Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Отмечено, что Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже.

В компании отмечают, что если ваш рейс отменен, следует обратиться в сервисный центр или туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

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