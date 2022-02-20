Отмененные в Украине рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ

Министерство инфраструктуры по результатам переговоров с украинскими авиаперевозчиками объявило, что рейсы Lufthansa, которые были отменены, взялась выполнять МАУ, сообщает Экономическая правда.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и Киев с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще 19 и 20 февраля.

Для обеспечения бесперебойного авиасообщения к решению проблемы подключилось Министерство инфраструктуры.