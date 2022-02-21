Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Обострение ситуации на Донбассе на выходных достигло кульминации. Объявленная «всеобщая мобилизация» в т.н. «ДНР» и «ЛНР», параллельно с эвакуацией гражданского населения за пределы Донбасса, увеличение количества обстрелов на линии соприкосновения – все это крайне негативно было воспринято валютным рынком.

Сегодня негативные настроения будут превалировать и на межбанковском валютном рынке﻿. Кроме того, в связи с выходным в США (Америка сегодня празднует День Президента) торги на межбанке будут проходить в режиме ТОМ, а значит, предложение валюты станет еще меньше. Только от Национального банка будет напрямую зависеть, докуда сегодня упадет гривна.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 28,40/28,60 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в субботу утром начали продавать по 28,90-29,00 гривен. Впрочем, такая цена долго не продержалась, и к вечеру воскресенья ценник на продажу наличного «американца» снизили до 28,60 гривен. По такой же цене начнется продажа в столице сегодня утром. Дальше все будет целиком и полностью зависеть от того, как будет развиваться ситуация на межбанке (а там будут пристально следить за новостями политики). Сегодня равновероятны и рост, и падение наличного доллара.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу опустился до отметки 1,1316 доллара. Утром понедельника он вновь пытается вырасти и уже поднялся до 1,1366 доллара. Наличный евро на выходных продавали сначала по 32,80 гривен, затем ценник опустили до 32,55-32,60 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 32,70-32,80 гривен. Дальше все будет зависеть от новостей по Донбассу: малейший позитив сыграет на укрепление гривны, и тогда евро вместе с долларом подешевеют. Если же позитива не будет, возможно, что цены опять пойдут вверх.

Российский рубль в прошлую пятницу опустился с 75,80 до 77,60 руб/$ на фоне сообщений об эвакуации из Донецка и Луганска. Однако утром понедельника он демонстрирует укрепление и состоянием на 8:00 торгуется в диапазоне 76,70-77,00 руб/$. Наличный рубль на выходных подорожал до 3,77-3,78 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать в широком диапазоне 3,74-3,78 гривны за 10 рублей. Дальше все будет зависеть от новостей. Сегодня именно новости с Донбасса будут формировать и настроения, и тренды на валютном рынке.