Укрпошта запустила переводы по номеру телефона

АО "Укрпошта" присоединилось к глобальному сервису Visa Alias платежной системы Visa и запустило переводы по номеру телефона для клиентов, пользующихся платежными картами Visa, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты" в понедельник, для осуществления перевода клиенту больше не нужно иметь карточные реквизиты получателя – достаточно назвать его номер телефона при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона.

В "Укрпоште" также сообщили, что данные о привязке телефонного номера к счету или его отсутствии будут отображаться при совершении самого платежа на сайте компании.

В компании отмечают, что преимущество этого способа оплаты, кроме простоты – в повышенной безопасности, поскольку карточные реквизиты получателя не разглашаются.

Перевести средства можно и в почтовом отделении, и на сайте "Укрпошты".

"Финансовые услуги - одно из ключевых направлений для "Укрпошты", которое мы планируем расширять, чтобы у всех украинцев был равный доступ к финансовым сервисам" , - приводятся в сообщении слова директора департамента финансового бизнеса "Укрпошты" Олега Кляпко.

В компании также сообщили, что в среднем клиенты "Укрпошты" за день совершают более 50 тыс. карточных операций. Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя – 14 999 грн, с учетом комиссии.

Максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя за сутки – 65 тыс. грн.