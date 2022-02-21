Валютный рынок понедельника: ход торгов

Непрерывно ухудшающаяся ситуация на Донбассе, постоянные провокации и нагнетание обстановки – все это продолжает действовать на валютный рынок, усиливая спрос на иностранную валюту.

В понедельник Национальный банк оперативно вышел на межбанковский валютный рынок﻿ с продажей валюты, используя проверенный метод «выбора лучшей цены». Благодаря этому вплоть до обеденного перерыва сделки проходили в узком диапазоне 28,47-28,50 гривен. Однако в обед, на новостях о повреждении объектов инфраструктуры Донбасса и созыве внеочередного Совета безопасности России гривна вновь продолжила падение.

Наличный доллар в Киеве сегодня продают по 28,53-28,58 гривен. Относительная стабилизация ситуации на межбанке благотворно подействовала на наличный валютный рынок, где еще на выходных цена наличного «американца» доходила до 28,90-29,00 гривен. Похоже, все, кто хотел купить доллары, уже сделали это. Спрос на наличном рынке сегодня стабилен, как и предложение.

Евро на FOREX в первой половине дня вырос с 1,1313 до 1,1381 доллара, но к обеду не удержался и вновь опустился в район 1,1340-1,1350. Все внимание мировых финансовых рынков сейчас приковано к происходящему в Украине. Наличный евро в столице в первой половине дня продается по 32,45-32,50 гривен.

Российский рубль сегодня лихорадит, как никогда. Рано утром он опустился до 77,60 руб/$, затем стремительно вырос до 76,20 руб/$, а в районе 13:00 по киевскому времени вновь начал резко падать и к моменту написания статьи опустился до 78,60 руб/$. Наличный рубль в Киеве в первой половине дня понедельника продавали по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей.