Дочь Кошевого перепела хит Yebba и восхитила своим вокалом

Старшая дочь шоумена Евгения Кошевого Варвара, дошедшая до финала нацотбора детского Евровидения 2019 года, поразила фанатов чувственным кавером на песню YEBBA – My mind. Подписчики и отец юной артистки выразили свое восхищение талантом школьницы, сообщает Обозреватель.

Видео, на котором 14-летняя дочь участника "Квартала 95" поет известную композицию, выложили на аккаунте в Instagram школы профессионального вокала и продюсерского центра Art People Vocal. За день ролик при участии Варвары Кошевой набрал 21 тысячу просмотров и множество одобрительных комментариев (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Варвара Кошевая исполнила кавер на песню YEBBA – My mind. Источник: Скриншот из Instagram @artpeople.ua

"Артистка, покорившая миллионы сердец и ставшая настоящим открытием! Суперфиналистка шоу "Голос. Дети-5", поразившая своим талантом не только тренеров – она стала любимицей зрителей" , – говорится в подписи к видео.

Звездный отец 14-летней артистки распространил видео в своем Instаgram, написав, что гордится старшей дочерью и хочет побывать на ее сольном концерте.