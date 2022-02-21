Нова пошта в марте запустит первое мобильное отделение

Нова пошта планирует открыть мобильное отделение на базе BDF-контейнера, сообщает Новое время.

Нова пошта разработала мобильное отделение из контейнера для перевозки посылок и планирует запустить его в марте этого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в таком отделении могут работать два оператора, которые будут предоставлять привычные клиентам услуги — прием и выдачу посылок, денежных переводов, услуги упаковки и т. д.

Также мобильное отделение оборудовано почтоматом. На крыше отделения установлены солнечные панели, оно может работать полностью автономно.

Производительность такого отделения составляет до 10 тыс. посылок в месяц.

Отмечается, что мобильное отделение можно использовать во время фестивалей и других крупных мероприятий. Такие отделения могут работать на время вместо стационарного отделения на время его ремонта.