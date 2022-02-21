Валютный рынок понедельника: итоги дня

Новость о том, что Россия уже сегодня может признать независимость т.н. «ЛНР» и «ДНР», вызвала сильное движение на валютном рынке. Причем не только в Украине, но и в России.

Первая половина торгов на межбанковском валютном рынке﻿ в понедельник прошла относительно спокойно. Несмотря на превышение спроса над предложением, частично вызванным выходным днем в США, ситуация на рынке выглядела вполне контролируемой. Национальный банк оперативно начал интервенцию по продаже валюты, используя метод «выбора лучшей цены», что позволило торговле сосредоточиться в относительно узком диапазоне. Однако все изменилось после обеда, когда стало известно об экстренном созыве совещания Совета безопасности России, на котором высшее руководство РФ единогласно высказалось за признание независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР». Котировки безналичного доллара резко пошли вверх, и Нацбанк уже не смог (или не захотел?) затормозить начавшееся падение.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 24 копейки на покупке и 26 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,30/28,50 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись очень широко: спред на старте составил 20 копеек. Две первых сделки на общую сумму 1 млн долларов по цене 28,45 гривен прошли в 9:20. В связи с выходным днем в США торговля сегодня проходила в режиме ТОМ (с расчетами на следующий рабочий день). Продавцы обычно крайне неохотно идут на это, поэтому нехватка предложения валюты была предсказуема. На помощь пришел Национальный банк. Правда, регулятор поступил мудро: вместо того, чтобы продавать по фиксированной цене, начал удовлетворять самые дорогие заявки от покупателей (по ценам от 28,48 гривен и выше). Благодаря этому торговля вплоть до обеда проходила в узком диапазоне 28,47-28,50 гривен. Однако новостной негатив продолжал давить на настроения участников торгов, а «вишенкой на торте» стало известие об экстренном созыве Совета безопасности России, на котором и была рассмотрена (фактически оглашена) возможность признания независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР». Гривна тут же отреагировала падением, а Национальный банк пока не отреагировал на происходящее.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,63/28,68 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,63 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 26,5 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 260 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4696 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4696 гривен. Официальный курс доллара на 22 февраля установлен на отметке 28,4846 гривен за доллар, рост на 14,18 копеек.

установлен на отметке 28,4846 гривен за доллар, рост на 14,18 копеек. Официальный курс евро на 22 февраля установлен на отметке 32,2887 гривен за евро, рост на 9,27 копеек.

Отреагировал на происходящее и курс наличного доллара. Если в первой половине наличного «американца» продавали по 28,53-28,58 гривен, то сразу после обеда ценники поползли вверх, и к 17:00 доллар в столице продавали уже по 28,85-28,90 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1337 доллара. Сегодня евро вновь попытался продолжить рост, но после подъема до 1,1388 доллара откатился вниз на 67 пунктов. Наличный евро в первой половине дня продавали по 32,45-32,50 гривны, но к вечеру синхронно с долларом он подорожал на 30 копеек, до 32,75-32,80 гривен.

Российский рубль резко упал после сообщения о созыве экстренного совещания Совета безопасности России. С 76,20 он опустился до 79,60 руб/$ и к моменту написания статьи совершает резкие движения в пределах 78,75-79,50 руб/$. Наличный рубль в столице за день подешевел на 5 копеек – с 3,73-3,75 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.