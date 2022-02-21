Валютный рынок понедельника: итоги дня
Новость о том, что Россия уже сегодня может признать независимость т.н. «ЛНР» и «ДНР», вызвала сильное движение на валютном рынке. Причем не только в Украине, но и в России.
Первая половина торгов на межбанковском валютном рынке в понедельник прошла относительно спокойно. Несмотря на превышение спроса над предложением, частично вызванным выходным днем в США, ситуация на рынке выглядела вполне контролируемой. Национальный банк оперативно начал интервенцию по продаже валюты, используя метод «выбора лучшей цены», что позволило торговле сосредоточиться в относительно узком диапазоне. Однако все изменилось после обеда, когда стало известно об экстренном созыве совещания Совета безопасности России, на котором высшее руководство РФ единогласно высказалось за признание независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР». Котировки безналичного доллара резко пошли вверх, и Нацбанк уже не смог (или не захотел?) затормозить начавшееся падение.
Закрыли основную фазу торгов понедельника на 24 копейки на покупке и 26 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,30/28,50 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись очень широко: спред на старте составил 20 копеек. Две первых сделки на общую сумму 1 млн долларов по цене 28,45 гривен прошли в 9:20. В связи с выходным днем в США торговля сегодня проходила в режиме ТОМ (с расчетами на следующий рабочий день). Продавцы обычно крайне неохотно идут на это, поэтому нехватка предложения валюты была предсказуема. На помощь пришел Национальный банк. Правда, регулятор поступил мудро: вместо того, чтобы продавать по фиксированной цене, начал удовлетворять самые дорогие заявки от покупателей (по ценам от 28,48 гривен и выше). Благодаря этому торговля вплоть до обеда проходила в узком диапазоне 28,47-28,50 гривен. Однако новостной негатив продолжал давить на настроения участников торгов, а «вишенкой на торте» стало известие об экстренном созыве Совета безопасности России, на котором и была рассмотрена (фактически оглашена) возможность признания независимости т.н. «ЛНР» и «ДНР». Гривна тут же отреагировала падением, а Национальный банк пока не отреагировал на происходящее.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,63/28,68 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,63 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 26,5 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 260 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4696 гривен.
- Официальный курс доллара на 22 февраля установлен на отметке 28,4846 гривен за доллар, рост на 14,18 копеек.
- Официальный курс евро на 22 февраля установлен на отметке 32,2887 гривен за евро, рост на 9,27 копеек.
Отреагировал на происходящее и курс наличного доллара. Если в первой половине наличного «американца» продавали по 28,53-28,58 гривен, то сразу после обеда ценники поползли вверх, и к 17:00 доллар в столице продавали уже по 28,85-28,90 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1337 доллара. Сегодня евро вновь попытался продолжить рост, но после подъема до 1,1388 доллара откатился вниз на 67 пунктов. Наличный евро в первой половине дня продавали по 32,45-32,50 гривны, но к вечеру синхронно с долларом он подорожал на 30 копеек, до 32,75-32,80 гривен.
Российский рубль резко упал после сообщения о созыве экстренного совещания Совета безопасности России. С 76,20 он опустился до 79,60 руб/$ и к моменту написания статьи совершает резкие движения в пределах 78,75-79,50 руб/$. Наличный рубль в столице за день подешевел на 5 копеек – с 3,73-3,75 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.