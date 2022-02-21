Путин признал независимость "ЛДНР"
Россия признает независимость так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил в своем обращении к российскому народу.
"Ситуация на Донбассе — критическая. Украина для нас не просто соседняя страна, а часть нашей истории, наши товарищи, близкие, родственники", — сказал он.
Путин обвинил украинское руководство в нежелании выполнять Минские соглашения, обстрелах, подготовке блиц-крига и геноциде на Донбассе.
В связи с этим он признал независимость так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Президент РФ также подписал Договоры о дружбе и взаимопомощи с так называемым "республиками".
Путин также призвал Украину прекратить военные действия на Донбассе, возложив на Украину ответственность за кровопролитие.