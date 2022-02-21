Путин признал независимость "ЛДНР"

Россия признает независимость так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в своем обращении к российскому народу.

"Ситуация на Донбассе — критическая. Украина для нас не просто соседняя страна, а часть нашей истории, наши товарищи, близкие, родственники" , — сказал он.

Путин обвинил украинское руководство в нежелании выполнять Минские соглашения, обстрелах, подготовке блиц-крига и геноциде на Донбассе.

В связи с этим он признал независимость так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Президент РФ также подписал Договоры о дружбе и взаимопомощи с так называемым "республиками".

Путин также призвал Украину прекратить военные действия на Донбассе, возложив на Украину ответственность за кровопролитие.