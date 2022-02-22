Что ожидается на валютном рынке во вторник

Политика окончательно вытеснила все остальные факторы, влияющие на валютный рынок. Вчерашнее признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР» с последующим открытым вводом войск на территорию Донбасса – тот фактор, который сегодня будет определять все настроения на валютном рынке в целом и «погоду» на межбанковском валютном рынке﻿ в частности.

Российский рубль вчера вечером уже обвалился, и гривна вполне может последовать за «старшим братом», если Национальный банк с самого утра не предпримет решительные шаги по удержанию ситуации под контролем. Немного может помочь то, что после выходного в США увеличатся дневные поступления на счета экспортеров (вчера перечислений не было). Но станут ли они продавать валюту в условиях растущей неопределенности? Очень много вопросов, на которые сегодня предстоит найти непростые ответы. Многое будет зависеть и от того, не запаникуют ли нерезиденты окончательно и не начнут ли они сбрасывать украинские ОВГЗ по любой цене, спасаясь бегством из страны, в которой не исключена масштабная война?

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 28,60/28,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в понедельник возобновил рост. Если в первой половине дня наличного «американца» продавали по 28,53-28,58 гривен, то сразу после обеда ценники поползли вверх, и к 17:00 доллар в столице продавали уже по 28,85-28,90 гривен. Сегодня утром продажи начнутся на уровне 28,90-29,00 гривен – как это было и в прошлую субботу. Дальше рынок будет пристально наблюдать за новостями. И если нового негатива не появится, а Национальный банк проведет решительные интервенции по продаже валюты, есть шанс, что отметку 29 гривен не перешагнут, а ближе к обеду и во второй половине дня доллар начнет дешеветь.

Евро на рынке FOREX в понедельник попытался вырасти и даже поднялся до отметки 1,1388 доллара. Но затем геополитика взяла верх, доллар возобновил укрепление, а евро начал падать. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 1,1287-1,1318 доллара. Наличный евро в начале дня продавали по 32,45-32,50 гривны, но к вечеру синхронно с долларом он подорожал на 35 копеек, до 32,80-32,85 гривен. По такой же цене его начнут продавать и сегодня утром. Дальше все будет зависеть от новостей: малейший позитив сыграет на укрепление гривны, и тогда евро вместе с долларом подешевеют. Если же позитива не будет, цены опять пойдут вверх.

Российский рубль в понедельник пережил самый большой обвал за последние месяцы: с 76,20 он упал до 80,50 руб/$ на фоне сообщений о признании Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР». Утром вторника рубль ненадолго укрепился до 79,10 руб/$, но затем возобновил падение. Геополитика давит на российскую валюту. В Украине рубль вчера подешевел: в частности, в столице – на 5 копеек, с 3,73-3,75 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль продолжит терять в цене, ожидаем ее снижение до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.