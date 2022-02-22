В "ЛНР" призвали Украину вывести войска из Луганской области

Луганская народная республика призовет Украину добровольно отвести войска из Луганской области, иначе будут принять меры, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, сообщает РИА Новости.

"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики" , - сказал он журналистам.

Владимир Зеленский уже отреагировал на это заявление.