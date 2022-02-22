Валютный рынок вторника: ход торгов

Реакция валютного рынка на окончательную потерю части Донбасса – т.н. «ДНР» и «ЛНР» - была предсказуемой: торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись резким падением гривны. Котировки безналичного доллара уже к 9:30 достигли 9,11 гривен на покупке и 9,15 гривен на продаже.

Стоит отдать должное Национальному банку: регулятор сразу же после начала торгов появился на рынке и продолжил активные интервенции по продаже валюты, используя метод «выбора лучшей цены». Только его вмешательство позволило остановить рост доллара, и к обеденному перерыву безналичный доллар вновь вернулся ниже уровня 29 гривен.

Наличный валютный рынок также отреагировал на происходящее ростом. Утром в столице доллар оптовыми партиями начали продавать по 29,30-29,35 гривен, а на окошках розничных обменок появился ценник 29,50. Но ближе к обеду, синхронно с межбанком, ситуация постепенно стала нормализоваться, и ценник опустили до 29,00-29,05 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня предпринял очередную попытку роста и с 1,1287 поднялся до 1,1365 доллара. Наличный евро продавали по 32,15-32,20 гривен, но к обеду, синхронно с наличным долларом, он подешевел до 32,95-33,00 гривен.

По информации портала «Курс Украины», сегодня спрос на наличную валюту в разы превышал предыдущие дни. Население и бизнес активно переходят из гривны в более твердую валюту.

Российский рубль продолжает лихорадить. Сегодня он сначала обвалился до 81 руб/$, а затем начал восстанавливать потери и к обеду укрепился до 78,70 руб/$. Геополитика продолжает формировать цену на российскую валюту. В то же время наличный рубль в Украине продолжает дешеветь. В Киеве в первой половине дня вторника его цена опустилась до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.