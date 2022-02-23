Биткоин и золото. Чем они похожи и чем отличаются

Биткоин называют «цифровым золотом». О схожести между активами говорят аналитики, которые сравнивают первую криптовалюту с драгоценным металлом и говорят, что они оба относятся к защитным активам.

Сравниваем биткоин с золотом и разбираемся, в чем их схожесть и отличия, вместе с аналитиками одной из первых в СНГ регулируемых криптобирж Currency.com.

Ограниченный объем

И золото, и биткоин ограничены в количестве. За всю историю человечества было добыто около 200 тыс. тонн золота. В недрах, согласно расчетам, находятся еще около 56 тыс. тонн. То есть можно говорить о том, что больше 75% от всех запасов золота добыты.

Если говорить о биткоине, то он тоже “добывается”. Но несколько по-другому: вместо шахт и рудокопов используются вычислительные мощности компьютеров. Запасы биткоинов, как и золота, ограничены. Всего может быть добыто 21 млн BTC. Прямо сейчас в рыночном обращении находятся 19 млн единиц, то есть больше 90% от максимального объема эмиссии.

Иссякаемые запасы делают оба актива дефицитными. Это значит, что в долгосрочной перспективе их стоимость может расти, особенно в периоды экономической нестабильности.

Рост спроса во время кризиса

Наибольший рост спроса на золото приходится на кризисные периоды. Когда в экономике возникают проблемы, люди начинают покупать металл, таким образом «замораживая» в нем деньги до окончания смутных времен.

Ситуация на крипторынке во многом аналогична. В период неопределенности, как это было в начале пандемии коронавируса, люди активно начали вкладывать в криптовалюты, включая биткоин. И, как выяснилось, не зря, поскольку в итоге инвестиции показали хорошую доходность.

Ликвидность

До 70-х годов XX века золото было самым ликвидным инвестиционным инструментом, поскольку денежное предложение было привязано к этому металлу. Однако со временем от золотого стандарта отказались, и сегодня ликвидность золота снизилась. Его по-прежнему довольно легко приобрести, например, в виде ювелирных украшений. Но покупка золота в слитках во многих странах регулируется центральными банками.

В отличие от золота, ликвидность биткоина крайне высока. Его можно купить и продать в любой момент, поскольку криптовалютный рынок работает постоянно и без перерывов, а доступ к нему теоретически может быть у любого жителя планеты с компьютером или другим устройством.

Цена

Золото сейчас торгуется чуть выше $1850 за унцию. За последние 10 лет рост его стоимости составил всего 7,4%, за последние 5 лет — уже 51,4%, 3 года — 40,8%, а за год — 2%.

Динамика цены токенизированного золота на Currency.com

Динамика цены биткоина в долгосрочной ретроспективе более линейна. За 10 лет он вырос более чем в 9 тыс. раз, за 5 лет — в 42 раза, за 3 года — в 11,7 раза, за год же его стоимость снизилась на 11,9%.

Динамика цены биткоина на Currency.com

Если биткоин показывает высокую волатильность в краткосрочном периоде, то золото — в долгосрочном. А учитывая ежегодную инфляцию доллара и других крупных фиатных валют, с горизонтом в 10 лет инвестиции в золото могут оказаться убыточными, чего вероятно не скажешь о биткоине.

Купить токенизированное золото и биткоин, а также больше 3000 токенизированных активов и свыше 40 криптовалют можно на криптобирже Currency.com после простой процедуры регистрации и верификации.

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