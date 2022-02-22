Беларусь уклонилась от прямого ответа о признании "ЛДНР"
МИД Беларуси заявляет, что с уважением и пониманием относится к решению российской верхушки признать кремлевских марионеток "ЛДНР", однако от их признания уклонился. Об этом, ссылаясь на заявление белорусского министерства, сообщает УНИАН.
МИД страны пожаловался на санкционное давление со стороны Запада и применение якобы агрессивной риторики в отношении Беларуси.
По мнению ведомства, результатом этого стал
"стремительный рост напряжения в Восточно-Европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности".
"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях, ... а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде", – утверждает МИД Беларуси.
Беларусь заявила, что выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта на Донбассе, и готова этому способствовать.