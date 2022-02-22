Валютный рынок вторника: итоги дня

Новость о признании Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР» второй день лихорадит валютный рынок Украины. Национальный банк проводит массированные интервенции по продаже валюты, но это слабо помогает.

Во вторник торги на межбанковском валютном рынке﻿ начались с резкого скачка котировок безналичного доллара. Уже к 9:30 они достигли 29,11 гривен на покупке и 29,15 гривен на продаже. Национальный банк оперативно появился на рынке и продавал валюту вплоть до конца торгов, используя метод «выбора лучшей цены». Тем не менее, вмешательство регулятора не помогло остановить падение гривны. Психологический уровень 29 гривен остался внизу. При этом был установлен новый многолетний максимум – 29,11 гривен на покупке.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 42,2 копейки на покупке и на 40 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,70/28,95 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись скачком вверх (образовался т.н. «гэп») и еще шире, чем в понедельник: спред на старте составил 25 копеек. По информации портала «Курс Украины», сегодня основными покупателями валюты стали банки-представители фирм-нерезидентов, из которых особенно выделялся Citibank. Именно покупки этого банка в обед и сразу после обеда не позволили котировкам вернуться ниже уровня 29 гривен, несмотря на непрекращающуюся интервенцию НБУ. Единственное, чего смог добиться регулятор, - максимумы, достигнутые рано утром (на старте торгов) так и не были переписаны. В 12:30 котировки ненадолго снизились к отметке 28,90 на покупке и 28,955 гривен на продаже, однако нерезиденты тут же выкупили все более дешевые предложения. После обеда Нацбанк продавал по ценам не ниже 29,05 гривен, явно начав экономить ресурсы.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 29,052/29,08 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 29,05 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 383,2 млн долларов. Что примечательно: сегодня Нацбанк активно продавал после 16:00, и на 16:45 объем операций ТОМом составил 34,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,995 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,995 гривен. Официальный курс доллара на 23 февраля установлен на отметке 28,9877 гривен за доллар, рост на 50,31 копеек.

установлен на отметке 28,9877 гривен за доллар, рост на 50,31 копеек. Официальный курс евро на 23 февраля установлен на отметке 32,9039 гривен за евро, рост на 61,52 копейки.

Курс наличного доллара очень динамично менялся в течение дня. Утром киевские опты начали его продавать по 29,30-29,35 гривен, а на окошках розничных обменок появился ценник 29,50. Ближе к обеду, синхронно с межбанком, ситуация постепенно стала нормализоваться, и ценник опустили до 29,00-29,05 гривен. Но уже после обеда доллар опять начал дорожать, и к 17:00 дешевле 27,20 гривен купить крупную сумму в столице стало проблематично.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1335 доллара. Сегодня евро предпринял очередную попытку роста и с 1,1287 поднялся до 1,1365 доллара, но не смог удержаться и откатился ниже. Наличный евро утром продавали по 32,15-32,20 гривен; к обеду, синхронно с наличным долларом, он подешевел до 32,95-33,00 гривен, а к вечеру опять вернулся к утренним цифрам.

Российский рубль лихорадит второй день подряд. Сегодня он сначала обвалился до 81 руб/$, затем начал восстанавливать потери и к обеду укрепился до 78,70 руб/$, после чего до самого вечера совершал резкие колебания в диапазоне 78,80-79,40 руб/$. Геополитика продолжает формировать цену на российскую валюту. В Украине наличный рубль сегодня днем подешевел. В частности, в столице утром его продавали по 3,67-3,70 гривен, к обеду цена опустилась до 3,65-3,67 гривен, а вечером – поднялась до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.