Под санкции США могут попасть два системных российских банка

США не исключают санкции против крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ.

Об этом сообщил американским СМИ высокопоставленный источник в Белом доме.

Чиновник допускает отключение России от SWIFT, хотя ранее сообщалось, что ряд европейских стран настаивает на исключении этого пункта из списка санкций.

Кроме того, источник заявил, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен в работу.

Так же СМИ сообщают, что Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.