Что ожидается на валютном рынке в среду

На межбанковском валютном рынке﻿ продолжается падение гривны к иностранным валютам. Вчера был установлен новый многолетний максимум безналичного доллара – 29,11 гривен на покупке. Все это происходит на фоне непрекращающихся интервенций Национального банка.

Рынок пытается найти в новостях, которые непрерывно поступают, хоть малейший признак позитива, но пока его нет. Вчерашний аукцион по продаже ОВГЗ, проведенный Министерством финансов, хоть и не стал полным разочарованием (было размещено ценных бумаг на 3,5 млрд гривен), но показал падение интереса ко всем бумагам, кроме самых коротких – трехмесячных. Инвесторы не верят в Украину и продолжат выводить капиталы, что еще больше усиливает давление на гривну.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 29,00/29,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар во вторник продолжил рост; при этом курс очень динамично менялся в течение дня. Утром киевские опты начали продавать наличного «американца» по 29,30-29,35 гривен, а на окошках розничных обменок появился ценник 29,50. Ближе к обеду, синхронно с межбанком, ситуация постепенно стала нормализоваться, и ценник опустили до 29,00-29,05 гривен. Но уже после обеда доллар опять начал дорожать, и к 17:00 дешевле 29,20 гривен купить крупную сумму в столице стало проблематично. Сегодня утром продажи начнутся на уровне 29,20-29,25 гривен. Дальше рынок будет пристально наблюдать за новостями. И если нового негатива не появится, а Национальный банк продолжит решительные интервенции по продаже валюты, есть шанс, что на текущих уровнях рост и остановится, а ближе к обеду и во второй половине дня доллар начнет дешеветь.

Евро на рынке FOREX во вторник предпринял очередную попытку роста и с 1,1287 поднялся до 1,1365 доллара, но не смог удержаться и откатился ниже. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1318-1,1337 доллара. Наличный евро во вторник утром продавали по 33,15-33,20 гривен; к обеду, синхронно с наличным долларом, он подешевел до 32,95-33,00 гривен, а к вечеру опять вернулся к утренним цифрам. Сегодня утром его начнут продавать по 33,20-33,25 гривен. Дальше все будет зависеть от новостей: малейший позитив сыграет на укрепление гривны, и тогда евро вместе с долларом подешевеют. Если же позитива не будет, цены опять пойдут вверх.

Российский рубль во вторник сначала обвалился до 81 руб/$, а к вечеру укрепился до 78,60 руб/$,поскольку санкции, введенные против России Европой и США, оказались слишком мягкими. Утром среды он торгуется в диапазоне 78,60-78,85 руб/$, демонстрируя относительную стабильность. В Украине наличный рубль вчера днем подешевел: в столице утром его продавали по 3,67-3,70 гривен, к обеду цена опустилась до 3,65-3,67 гривен. Вечером же цена поднялась до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей. По такой же цене ожидаются продажи рубля и сегодня.