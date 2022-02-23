Доллар преодолел отметку в 30 грн

На валютном рынке – самая настоящая паника.

На межбанковском валютном рынке﻿ к 14:15 котировки безналичного доллара поднялись до 29,60 гривен на покупке и 29,70 гривен на продаже. Национальный банк пытался тушить пожар, периодически появляясь с продажами в режиме «выбора лучшей цены», но это уже никак не помогает. В конце концов, регулятор, похоже, сдался и покинул рынок.

Наличный валютный рынок в состоянии «саморазогрева». К моменту написания доллар, который еще утром в Киеве продавали по 29,20-29,25 гривен, подорожал до 30,05-30,10 гривен. Т.е. за полдня – почти на гривну.

В других городах ситуация еще хуже. Наши корреспонденты из Днепра сообщают, что крупные оптовые обменные пункты выставили курс на продажу 31,00-32,00 гривны. А в Харькове некоторые оптовые обменные пункты начали работать исключительно на покупку, выставив «Без продажи».