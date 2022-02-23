Валютный рынок среды: ход торгов

На валютном рынке – самая настоящая паника.

На межбанковском валютном рынке﻿ к 14:15 котировки безналичного доллара поднялись до 29,60 гривен на покупке и 29,70 гривен на продаже. Национальный банк пытался тушить пожар, периодически появляясь с продажами в режиме «выбора лучшей цены», но это уже никак не помогает. В конце концов, регулятор, похоже, сдался и покинул рынок.

Наличный валютный рынок в состоянии «саморазогрева». К моменту написания доллар, который еще утром в Киеве продавали по 29,20-29,25 гривен, подорожал до 30,05-30,10 гривен. Т.е. за полдня – почти на гривну. В других городах ситуация еще хуже. Наши корреспонденты из Днепра сообщают, что крупные оптовые обменные пункты выставили курс на продажу 31,00-32,00 гривны. Такие цены отпугнули клиентов, и буквально несколько минут назад они понизили их до 30,30-30,70 гривен. А в Харькове некоторые оптовые обменные пункты начали работать исключительно на покупку, выставив «Без продажи».

Евро на FOREX в первой половине дня колеблется в пределах 1,1316-1,1357 доллара. С наличным евро творится примерно то же, что и с долларом. В Киеве еще утром его можно было свободно купить по 33,25-33,30 гривен, но к обеду ценник подняли ровно на гривну – до 34,20-34,40 гривен. При этом операторы сообщают об ажиотажном спросе и падении предложения со стороны населения.

Российский рубль продолжает лихорадить. Вчера вечером он укрепился до 78,60 руб/$, т.к. санкции против России оказались довольно мягкими и не впечатлили рынок. Однако уже сегодня в первой половине дня он опустился почти до 80 руб/$ и состоянием на 14:00 торгуется в пределах 79,70-79,85 руб/$. Наличный рубль опять дорожает: еще утром его продавали по 3,65-3,68 гривны за 10 рублей, но уже к обеду ценник подняли до 3,70-3,73 гривен за 10 рублей.

«Криптовалюта №1» биткоин возобновил рост﻿: буквально час назад его цена на популярной бирже Binance поднялась до 39125 долларов за 1BTC.