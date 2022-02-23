Призывники и военнообязанные временно не смогут выехать из Украины
Призывникам и военнообязанным запретят выезд из Украины на время действия режима чрезвычайного положения, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.
"Военнообязанным и призывникам запрещается без разрешения центров комплектования покидать территорию или менять территорию своего проживания. Соответственно, за границу им тоже будет запрещен выезд. Также это позволяет органам Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины ограничивать въезд на территорию Украины лиц, которые представляют угрозу", — отметил он.