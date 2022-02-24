В Украине продолжат курсировать поезда, возможны остановки возле укрытий

"Укрзалізниця" продолжает свою работу: поезда курсируют от Киева и в столицу, в западном и восточном направлении по графику. При этом в целях безопасности возможны замедления, а также остановки возле станций, где есть укрытия, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на официальном telegram-канале компании. Также сотрудники предприятия обратились к пассажирам с просьбой прибывать на станции за полчаса до отправления поезда, следить за новостями на сайте и социальных сетях "Укрзалізниці".

Поезда продолжат курсировать. Источник: telegram-канал УЗ

"Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями" , – говорится в сообщении.

Отметим, ранее Украина объявила о закрытии воздушного пространства над страной в связи с вторжением Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Из-за нападения России на Украину 24 февраля рубль обвалился по отношению к доллару до отметки в 84 рубля (23 февраля было 78,5 рубля). Падение котировок на Московской бирже превысило 11%. Торги остановили.