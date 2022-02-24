Вторжение Путина в Украину обвалило и вырубило российскую биржу

Торги на Московской бирже приостановлены после обвала из-за начала "спецоперации", объявленной президентом РФ Владимиром Путиным на Донбассе, обстрелов украинской территории, а по сути начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

"Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно" , - отмечается в сообщении МосБиржи.

Фактически торги рублем, акциями и фьючерсами перестали проводиться еще до официальной остановки из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы. Так, курс доллара дошел до верхней планки биржи — 84,075 руб./$1, и по этому курсу стоял большой объем покупки валюты. Выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений.

То же и с евро, курс которого уперся в планку 95,2425 руб. дальше не мог расти из-за ограничений.

На рынке акций России ситуация аналогичная, практически все торгуемые на утренней сессии финансовые инструменты упали на установленные биржей нижние планки. При этом есть был большой объем предложения, но покупателей практически нет.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале военного вторжения в Украину. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, вторжение РФ в Украину началось с ракетных ударов по центрам военного управления в Киеве и Харькове. Однако, по информации мэра Борисполя Владимира Борисенко, под Киевом сработала украинская система ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории страны.